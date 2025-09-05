Beşiktaş’a Asencio’dan Güzel Haber!

Süper Lig devi Beşiktaş’a Real Madrid’den transfer müjdesi

Süper Lig kulübü Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Real Madrid’den genç stoper Raul Asencio’yu kiralamak için girişimde bulundu. Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübüne kiralama teklifi yaptı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Asencio’nun 2026 yılına kadar süren sözleşmesini uzatma kararı aldı.

İSPANYOL DEVİ KİRALAMA PLANLIYOR

Real Madrid’in, Asencio’yu önümüzdeki dönemde ilk 11’de oynayabileceği bir takıma kiralama niyetinde olduğu ifade ediliyor. Bu gelişmeler ışığında Beşiktaş’ın, Raul Asencio için en ciddi talip konumuna gelerek transferi gerçekleştirme şansı bulunduğu belirtiliyor.

ASENCIO’NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz günlerde ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda 4 maçta görev alan Asencio, La Liga’da henüz forma şansı bulamadı. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.