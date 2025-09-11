Beşiktaş’a Kötü Haber Geldi

BEŞİKTAŞ’A KÖTÜ HABER

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, uzun süredir transfer görüşmeleri yaptığı İspanyol stoper Aymeric Laporte ile ilgili olumsuz bir gelişme yaşadı. La Liga takımlarından Athletic Bilbao, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Laporte’u kadrosuna kattığını açıkladı.

LAPORTE TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Athletic Bilbao Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol milli futbolcu Aymeric Laporte’un FIFA onayı ile Al Nassr’dan transfer edildiğini duyurdu. Kulüp, daha önce yaptığı bir açıklamada transferin zamanında tamamlanamamasının sebeplerinin kontrol dışındaki etkenler olduğunu bildirmişti. Bu nedenle FIFA’ya başvurarak transferi kesinleştirmek ve oyuncuyu tescil ettirmek için bir muafiyet talebinde bulunduklarını kaydetti.

Tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao’da 2012-2018 yılları arasında 222 maça çıkarak 10 gol kaydetti. Bu transfer, Beşiktaş için önemli bir fırsatın kaybedilmesi anlamına geliyor.