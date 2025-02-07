Beşiktaş’a Performans Analisti Takviyesi Yapıldı

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in ekibine yeni isimler katmaya devam ediyor. Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın Kırklarelispor ile oynadığı maç sonrası, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ekibine yeni yüzlerin dahil olabileceğini ifade etmişti.

YENİ ANALİST EKİPTEN YER ALIYOR

Manchester United’da performans analisti olarak görev yapan Tom Green, Beşiktaş’a katıldı. Green, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in ekibine dahil oldu ve İstanbul’a gelerek çalışmalara başladı. Solskjaer, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Biz aslında hocalar olarak çok iyi çalışıyoruz. Burada herkes çok iyi. Biz birlierini getireceksek daha çalışkan insanları getirmemiz gerekiyor. Tom, futbol görüşü çok iyi olan bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak. John Vik’le birlikte çalıştım, bize desteği olacak. Bu alanda bir takviye istersem başkanımızın bana destek olacağını biliyorum. Adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmek için bu mücadeleyi göstereceğiz.” dedi.