Beşiktaş’a PFDK’dan Ceza Yağmuru

BEŞİKTAŞ’A AĞIR CEZALAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilen Beşiktaş – Galatasaray derbisinin PFDK cezalarını açıklayıp, siyah-beyazlı ekip için ağır yaptırımlarda bulundu. TFF, Beşiktaş’ın başkanı Serdal Adalı’nın kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yaptığı açıklamaları “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” olarak değerlendirerek, başkana 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500.000 lira para cezası verdi. Beşiktaş kulübüne de toplamda 4.502.000 lira para cezası ve 9 tribün kapatma cezası uygulandı.

SEMİH KILIÇSOY’A MEN CEZASI

Galatasaray derbisinde oyuna sonradan dahil olan ve kırmızı kart gören Semih Kılıçsoy, 2 maçtan men edildi. TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Beşiktaş A.Ş.’nin, 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. – Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 750,000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına” dedi.

GALATASARAY’A DA CEZA KESİLDİ

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın taraftarlarından kaynaklanan saha olayları için de 252,000.-TL para cezası ceza verildi. Galatasaray, bu derbide taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, aynı sezon içerisinde misafir kulüp olarak 8. kez bu davranışları gerçekleştirdiğinden dolayı 660,000.-TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Galatasaray’ın taraftarlarının çeşitli tribünlerinde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edilerek, bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişleri engellendi.

İBRAHİM HATİPOĞLU’NA CEZA YOK

Galatasaray A.Ş. idarecisi İbrahim Hatipoğlu’nun, müsabaka sonrası medyaya yaptığı beyanlarla ilgili olarak futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik ifadeleri nedeniyle Kurul’a sevk edilmiştir. Ancak, ceza tayinine gerek görülmedi. Beşiktaş A.Ş., 26.03.2025 tarihindeki kulüp resmi sosyal medya hesaplarından (YouTube) yapılan beyanlardaki “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” dolayısıyla 2.000.000.-TL para cezası aldı. TFF’nin kararları bu şeklide kesinleşirken, Başkan Serdal Adalı’nın ifadeleri nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500,000.-TL para cezası ile cezalandırıldığı belirtilmiştir.