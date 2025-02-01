Beşiktaş’a Rafa Silva ve Immobile’den Kötü Haber

RAFA SILVA VE CIRO IMMOBILE ANTRAMAN YER ALMADI

Beşiktaş’ın iki önemli oyuncusu Rafa Silva ile Ciro Immobile, siyah-beyazlı takımın son antrenmanında bulunmadı. Ayrıca teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in ülkesi Norveç’te olduğu bilgisi de verildi. Beşiktaş, Rafa Silva ve Ciro Immobile’nin sakatlıkları nedeniyle son idmana katılmadığını duyurdu.

TEKNİK DİREKTÖR NORVEÇ’TE

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; “Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladık. Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer’in iki günlüğüne ülkesi Norveç’te olması nedeniyle bugünkü antrenman, Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi.” denildi.

SAKATLIK RAPORU

Yapılan açıklamada, Ciro Immobile’nin sağ uyluk üst kısmında aldığı darbe nedeniyle yumuşak doku ödemi ve kanama geliştirdiği belirtildi. Rafa Silva’nın ise sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışının olduğu ifade edildi. Ayrıca, Bakhtiyor Zainutdinov’un sağ hamstring tendinopatisine sahip olduğu aktarıldı. Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi sürecini sürdüren Tayyip Talha Sanuç’un ise saha dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği açıklandı.