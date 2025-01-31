Beşiktaş’a Sol Bek Transferi için Temaslar Başladı

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

13 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir oyuncu eklemeyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sol bek pozisyonunda sadece Masuaku’nun yer aldığı siyah-beyazlı ekip, bu bölgeyi güçlendirmek amacıyla harekete geçti.

SOL BEK POZİSYONUNDAKİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Beşiktaş, transfer döneminin ilerlemesiyle birlikte sol bek rotasyonunu genişletmek için girişimlerde bulunuyor. Kulüp, Masuaku dışında alternatif arayışlarını hızlandırarak, ihtiyaç duyulan bu pozisyona takviye yapmayı hedefliyor.