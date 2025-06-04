Beşiktaş’a Tarihi Proje! 150-200 M İle Gelir!

BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİ İÇİN TARİHİ PROJE

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran 2025 tarihinde Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında kulübün geleceğini etkileyecek önemli bir projeyi ve transfer politikalarını açıkladı. 2024-2025 sezonunu 4. sırada bitiren siyah-beyazlılar, son dört sezonda şampiyonluk yarışında yaşanan erken kopmalarla ilgili eleştirilerde bulunan Adalı, “Beşiktaş’a yakışmayan bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık” dedi.

TARİHİ PROJE: DİKİLİTAŞ’TAN GELİR HEDEFLERİ

Adalı, Beşiktaş’ın maddi bağımsızlığını kazanacağı büyük bir projeyi duyurdu. Dikilitaş’taki 15 dönümlük kullanılmayan arazi üzerinde, Emlak Üonut ile iş birliği yapılarak hayata geçirilecek yeni proje ile 150-200 milyon dolar gelir sağlanması bekleniyor. Bu projenin, kulübün Bankalar Birliği’ne olan borcunu 6 ay içinde kapatacağı ifade edildi. Adalı, “Beşiktaş’ın kasasından her ay 4 milyon euro faiz çıkıyor. Bu proje, borçları bitirip kulübü düzlüğe çıkaracak” diyerek projenin önemini vurguladı. Ayrıca, Ankara’daki bir arsanın Spor Bakanlığı’na devri ile Dikilitaş’taki 5 dönümlük ek alanın projeye dahil edilmesi planlanıyor.

ALTYAPI VE YATIRIM STRatejileri

Adalı, İstanbul Havalimanı yakınlarında altyapı tesisleri için arazi tahsisinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Akaretler’deki binanın uluslararası bir otel zincirine 20-25 yıllığına kiralanarak yıllık 3.5-4 milyon euro gelir hedeflendiği açıklandı. Sermaye artırımı sayesinde kulübün borsa hissesinin %51’den %70’e yükseldiğini ifade eden Adalı, “Beşiktaş’ın malını mülkünü satmıyoruz, aksine büyütüyoruz” dedi.

FINANSAL BAŞARILAR VE HedefLER

Göreve geldikleri 5 ayda 70 milyon euro kaynak yaratıldığını söyleyen Adalı, Bankalar Birliği’ne 35 milyon euro ödendiğini ve kulübün mayıs ayı dışında oyunculara ya da personele borcu kalmadığını aktardı. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının kapatılacağına dair iddiaları yalanlayan Adalı, erkek basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

FUTBOLCULARIN GELECEĞİ HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Adalı, takım içinde aidiyet eksikliğini sert bir dille eleştirerek, “Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilmeyenlerle yolları ayıracağız” dedi. Ayrıca futbolcularla ilgili bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ciro Immobile için başka bir golcü alacaklarını söyleyen Adalı, oyuncunun maaşında indirim ile maç başı ücret sistemine geçiş teklif ettiklerini belirtti. Immobile’nin bu öneriye olumlu yaklaştığı ancak ailesiyle konuşacağı aktarıldı.

Gedson Fernandes için her transfer döneminde teklifler geldiğini ifade eden Adalı, “Gedson kal dersek giderim demez. Benfica’nın %50 payını almadan satmam, 5 yıl daha sözleşme yaparız” dedi. Alex Oxlade-Chamberlain’in durumunu ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in “Oynarsa müşterisi çıkar” yaklaşımı sebebiyle değerlendiren Adalı, Chamberlain’in menajeriyle görüştüklerini ve oyuncunun gönderilecekler listesinde olduğunu duyurdu.

Semih Kılıçsoy’un yurt dışında kiralık oynamasının faydalı olabileceği toplantısında dile getirilirken, Demir Ege Tıknaz’ın kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi. Mustafa Hekimoğlu için ise teklif almadıklarını belirten Adalı, “Teklif bile yollamayın” dedi. Salih Özcan ile ilgilendiklerini ifade eden Adalı, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için genç ve yurtdışından transferler yapacaklarını belirtti. Rıdvan Yılmaz ve Arthur Masuaku ile ilgili de bilgi veren Adalı, daha iyi bir seçenek olursa değiştirileceğini söyledi.

TRANSFER VE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Son olarak Adalı, yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacaklarını müjdeledi ve “çok önemli bir golcü” alacaklarını açıkladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in cesaretine övgü yağdıran Adalı, Sergen Yalçın’ın takımın sorunlarını önceden öngördüğüne ve görüşlerinin doğrulandığına dikkat çekti.