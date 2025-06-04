Beşiktaş’a Tarihi Proje: 150-200 Milyon Dolar!

BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİ İÇİN TARİHİ PROJE

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran 2025’te Tüpraş Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, kulübün geleceğini şekillendirecek dev bir projeyi ve transfer politikalarını açıkladı. 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, son dört sezondur şampiyonluk yarışından erken kopmalarıyla ilgili eleştiriler aldı. Adalı, “Beşiktaş’a yakışmayan bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık” dedi.

DİKİLİTAŞ PROJESİ VE EKONOMİK ÇÖZÜMLER

Adalı, Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığını kazanacağı büyük bir projeyi duyurdu. Dikilitaş’taki 15 dönümlük atıl arazinin, Emlak Konut ile iş birliğiyle hayata geçirilmesinin 150-200 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor. Bu projenin, kulübün Bankalar Birliği’ne olan borçlarını 6 ay içinde kapatacağı belirtildi. Adalı, “Beşiktaş’ın kasasından her ay 4 milyon euro faiz çıkıyor. Bu proje, borçları bitirip kulübü düzlüğe çıkaracak” sözleriyle projenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Ankara’daki bir arsanın Spor Bakanlığı’na devriyle birlikte Dikilitaş’taki 5 dönümlük ek arazinin projeye dahil edilmesi hedefleniyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI VE GELİR HEDEFLERİ

Adalı, İstanbul Havalimanı yakınlarında altyapı tesisleri için önemli bir arazi tahsisinde kaydedilen ilerlemeleri aktardı. Akaretler’deki binanın uluslararası bir otel zincirine 20-25 yıllığına kiralanmasıyla yıllık 3.5-4 milyon euro gelir elde etmeyi planladıklarını belirtti. Sermaye artırımı ile birlikte kulübün borsadaki hissesinin %51’den %70’e çıktığını söyledi. Adalı, “Beşiktaş’ın malını mülkünü satmıyoruz, aksine büyütüyoruz” diyerek kulüp için oluşturulan yeni mali stratejiyi vurguladı.

FINANSAL BAŞARILAR VE BORÇ GÖRÜNÜMÜ

Göreve geldikleri 5 ayda 70 milyon euro kaynak yarattıklarını açıklayan Adalı, Bankalar Birliği’ne 35 milyon euro ödendiğini, kulübün mayıs ayı dışında personel veya oyunculara borcu kalmadığını ifade etti. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının kapatılacağı iddialarını yalanlayan Adalı, ayrıca erkek basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalanacaklarını açıkladı.

FUTBOLCULARIN GELECEĞİ VE TRANSFER STRATEJİSİ

Adalı, takımdaki aidiyet eksikliğine sert eleştiriler yönelterek, “Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilmeyenlerle yolları ayıracağız” dedi. Ciro Immobile’nin durumuna değinen Adalı, “İtalyan santrfora başka bir golcü alacaklarını” belirtti ve maaşında indirim ile maç başı ücret sistemine geçiş teklifi yaptıklarını söyledi. Gedson Fernandes için her transfer döneminde teklifler aldıklarını fakat satışın düşünülmediğini ifade etti.

Adalı, Alex Oxlade-Chamberlain’in durumunu değerlendirirken yöneticileriyle görüştüklerini ve oyuncunun gönderileceği oyuncular arasında olduğunu doğruladı. Semih Kılıçsoy’u kiralık olarak yurtdışında oynatmanın faydalı olabileceğini belirten Adalı, Demir Ege Tıknaz’ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağını aktardı. Mustafa Hekimoğlu için gelen tekliflere kapıyı kapatarak “Teklif bile yollamayın” dedi. Salih Özcan ile ilgilendiklerini, Rıdvan Yılmaz ve Arthur Masuaku’nun geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Adalı, yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacaklarını ve “çok önemli bir golcü” alacaklarını müjdeledi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in cesaretine övgü yağdıran Adalı, Sergen Yalçın’ın takımın sorunlarını önceden öngördüğünü ve görüşlerinin doğrulandığını ifade etti.