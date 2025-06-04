Beşiktaş’a Tarihi Proje: 200 Milyon Dolar!

GELENEKSEL PROJE AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran 2025’te Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, kulübün geleceğini etkileyecek önemli bir projeyi ve transfer stratejilerini tanıttı. 2024-2025 sezonunu 4. sırada kapatan siyah-beyazlıların son dört sezondur şampiyonluk yarışından erken kopmasına tepki gösteren Adalı, “Beşiktaş’a yakışmayan bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık” ifadesini kullandı.

TARİHİ PROJE: EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Adalı, Beşiktaş’ın ekonomik özgürlüğünü kazanacağı büyük bir projeyi açıkladı. Dikilitaş’taki 15 dönümlük kullanılmayan arazide, Emlak Üonut ile iş birliği yapılarak hayata geçirilecek projenin 150-200 milyon dolar gelir getirmesi öngörülüyor. Bu projenin, kulübün Bankalar Birliği’ne olan borçlarını altı ay içinde sıfırlayacağı dile getirildi. Adalı, “Beşiktaş’ın kasasından her ay 4 milyon euro faiz çıkıyor. Bu proje, borçları bitirip kulübü düzlüğe çıkaracak” diyerek yapılan projenin önemini vurguladı. Ayrıca, Ankara’daki bir alanın Spor Bakanlığı’na devriyle Dikilitaş’taki 5 dönümlük ek arazinin projeye dahil edilmesi planlar arasında yer alıyor.

ALTYAPI VE YATIRIM ÇALIŞMALARI

Adalı, İstanbul Havalimanı civarında altyapı tesisleri için arazi tahsisinde önemli adımlar attıklarını da belirtti. Akaretler’deki binanın uluslararası bir otel zincirine 20-25 yıllığına kiralanarak yıllık 3.5-4 milyon euro gelir hedeflendiğini ifade etti. Kulübün borsa hissesinin %51’den %70’e yükseldiğini söyleyen Adalı, “Beşiktaş’ın malını mülkünü satmıyoruz, aksine büyütüyoruz” şeklinde konuştu.

FINANSAL GÜÇLENDİRME

Görev süreleri boyunca 5 ayda 70 milyon euro kaynak sağlandığını belirten Adalı, Bankalar Birliği’ne 35 milyon euro ödendiğini ve kulübün mayıs ayı dışında personel veya oyunculara borcu olmadığını aktardı. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının kapatılacağına dair iddiaları yalanlayan Adalı, erkek basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

FUTBOLCULARA YAKLAŞIM

Adalı, takımdaki aidiyet eksikliğini sert bir dille eleştirerek, “Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilmeyenlerle yolları ayıracağız” ifadesine yer verdi. Futbolcularla ilgili bazı önemli yorumlar da yaptı: Ciro Immobile için, “Başka bir golcü alacağız ve ona maaşında indirime gitme teklifinde bulunduk, olumlu yaklaştığı söyleniyor” şeklinde bilgi verdi. Gedson Fernandes’in satılmayacağını, “Gedson kal dersek giderim demez. Benfica’nın %50 payını almadan satmam, 5 yıl daha sözleşme yaparız” sözleriyle açıkladı. Alex Oxlade-Chamberlain’in menajeriyle görüştüklerini, oyuncunun gönderilecekler listesinin en üstünde yer aldığını belirtti.

GENÇ YETENEKLERİN GELECEĞİ

Semih Kılıçsoy hakkında yapılan toplantılarda, genç oyuncunun yurtdışında kiralık oynamasının faydalı olacağı görüşü öne çıktı. Ancak kulüp onu satma niyetinde değil. Demir Ege Tıknaz’ın kiralık sözleşmesiyle ilgili opsiyonunun kullanılmayacağı bilgisi geldi ve oyuncunun Beşiktaş’a döneceği belirtildi. Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu için gelen tekliflere “Teklif bile yollamayın” cevabını veren Adalı, Salih Özcan ile ilgilendiklerini, yerli rotasyonu güçlendirmek için yoğun şekilde genç ve yurtdışından transferlere yöneldiklerini ifade etti. Rıdvan Yılmaz’ın transferinde yaşanan sıkıntıları ve Arthur Masuaku’nun performansına dair yorumları paylaşarak, “Svensson da, Masuaku da dahil, daha iyisi varsa değiştiririm” dedi.

TRANSFER HEDEFİ

Adalı, yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacaklarını ve “çok önemli bir golcü” alacaklarını müjdeledi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in cesaretine hayran kaldıklarını belirten Adalı, Sergen Yalçın’ın takımın sorunlarını önceden tahmin ettiğini ve görüşlerinin doğrulandığını ifade etti.