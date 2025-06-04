Beşiktaş’a Tarihi Proje Duyuruldu!

BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİ İÇİN TARİHİ PROJE

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran 2025’te Tüpraş Stadı’nda yapılan basın toplantısında, kulübün geleceğini belirleyecek önemli bir proje ve transfer stratejilerini açıkladı. 2024-2025 sezonunu 4. sırada bitiren siyah-beyazlıların son dört sezondur şampiyonluk mücadelesinden erken kopmasını eleştiren Adalı, “Beşiktaş’a yakışmayan bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık” dedi.

DİKİLİTAŞ PROJESİ VE EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Adalı, Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığını kazanacağı büyük bir projeyi duyurdu. Dikilitaş’taki 15 dönümlük atıl arazide, Emlak Konut ile iş birliğiyle gerçekleştirilecek projenin 150-200 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor. Projenin, kulübün Bankalar Birliği’ne olan borçlarını altı ay içinde kapatacağı ifade edildi. Adalı, “Beşiktaş’ın kasasından her ay 4 milyon euro faiz çıkıyor. Bu proje, borçları bitirip kulübü düzlüğe çıkaracak” diyerek projenin önemini vurguladı. Aynı zamanda, Ankara’daki bir arsanın Spor Bakanlığı’na devri ile Dikilitaş’taki 5 dönümlük ek arazinin projeye dahil edilmesi planlanıyor.

ALTYAPI VE YENİ YATIRIMLAR

Adalı, İstanbul Havalimanı yakınlarında altyapı tesisleri için arazi tahsisinde önemli aşama kaydettiklerini açıkladı. Akaretler’deki binanın uluslararası bir otel zincirine 20-25 yıllığına kiralanmasıyla yıllık 3.5-4 milyon euro gelir beklendiğini belirtti. Sermaye artırımı ile kulübün borsada hissesinin %51’den %70’e yükseldiğini vurgulayan Adalı, “Beşiktaş’ın malını mülkünü satmıyoruz, aksine büyütüyoruz” dedi.

FİNANSAL BAŞARILAR VE BORÇ YÖNETİMİ

Göreve geldikleri beş ayda 70 milyon euro kaynak yaratıldığını ifade eden Adalı, Bankalar Birliği’ne 35 milyon euro ödendiğini ve kulübün mayıs ayı dışında personel veya oyunculara borcunun kalmadığını aktardı. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının kapatılacağı iddialarını yalanlayan Adalı, erkek basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

FUTBOLCULARIN GELECEĞİ VE TRANSFER POLİTİKALARI

Adalı, takımdaki aidiyet eksikliğini sert bir dille eleştirerek, “Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilmeyenlerle yolları ayıracağız” dedi. Takımdaki bazı futbolculara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu: Ciro Immobile için başka bir golcü alacaklarını ve maaşında indirim ile maç başı ücret sistemine geçiş teklif ettiklerini aktaran Adalı, Immobile’nin bu öneriye olumlu yaklaştığını ancak ailesiyle konuşması gerektiğini belirtti.

Portekizli Gedson Fernandes için her transfer döneminde teklifler gelse de satışın düşünülmediğini vurgulayan Adalı, “Gedson kal dersek giderim demez. Benfica’nın %50 payını almadan satmam, 5 yıl daha sözleşme yaparız” dedi. Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili olarak ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in “Oynarsa müşterisi çıkar” şeklinde düşündüğünü ifade eden Adalı, Chamberlain’in menajeriyle görüştüklerini ve oyuncunun gönderilecekler listesinde olduğunu doğruladı.

TRANSFER HEDEFLERİ VE ŞAMPİYONLUK ARZUSU

Adalı, yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacaklarını ve “çok önemli bir golcü” alacaklarını müjdeledi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in cesaretine övgü yağdıran Adalı, Sergen Yalçın’ın ise takımın sorunlarını önceden öngördüğünü ve görüşlerinin doğrulandığını ifade etti.