Beşiktaş’a Tarihi Proje Geliyor!

BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİNE YÖNELİK TARİHİ PROJE

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran 2025’te Tüpraş Stadı’nda yapılan basın toplantısında, kulübün geleceğini belirleyecek önemli bir projeyi ve transfer stratejilerini açıkladı. 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlıların son dört sezondur şampiyonluk yarışından erkenden uzak kalmasını eleştiren Adalı, “Beşiktaş’a yakışmayan bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık” diyerek değişim vurgusunu yaptı.

DİKİLİTAŞ PROJESİ VE BEŞİKTAŞ’IN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI

Adalı, Beşiktaş’ın mali bağımsızlığını kazanacağı büyük bir projeyi duyurdu. Dikilitaş’taki 15 dönümlük boş arazide, Emlak Üonut ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projenin 150-200 milyon dolar gelir sağlaması bekleniyor. Proje, kulübün Bankalar Birliği’ne olan borçlarını altı ay içinde kapatacak deniliyor. Adalı, “Beşiktaş’ın kasasından her ay 4 milyon euro faiz çıkıyor. Bu proje, borçları bitirip kulübü düzlüğe çıkaracak” diyerek projenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Ankara’daki bir arsanın Spor Bakanlığı’na devriyle, Dikilitaş’taki 5 dönümlük ek alanın projeye dahil edilmesi hedefleniyor.

ALTYAPI VE YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER

Adalı, İstanbul Havalimanı çevresinde altyapı tesisleri için arazi tahsisi konusunda kayda değer ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Akaretler’deki binanın uluslararası bir otel zincirine 20-25 yıllığına kiralanmasıyla yıllık gelir hedefinin 3.5-4 milyon euro olduğunu belirtti. Sermaye artırımı sonucunda kulübün borsa hissesinin %51’den %70’e yükseldiğini ifade eden Adalı, “Beşiktaş’ın malını mülkünü satmıyoruz, aksine büyütüyoruz” dedi.

FINANSAL BAŞARILAR VE BORÇ DURUMU

Göreve geldikleri beş ay içerisinde 70 milyon euro kaynak sağladıklarını belirten Adalı, Bankalar Birliği’ne 35 milyon euro ödendiğini ve kulübün mayıs ayı dışında personel veya oyunculara borcu bulunmadığını aktardı. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının kapatılacağına dair iddiaları yalanlayan Adalı, erkek basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

TÜM GÖZLER FUTBOLCULARDAN YANA

Adalı, takımdaki aidiyet eksikliğini sert bir dille eleştirerek, “Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilmeyenlerle yolları ayıracağız” dedi. Futbolcularla ilgili olarak da şu bilgileri verdi: Ciro Immobile’nin yerine başka bir golcü alınacak ve kendisine önerilen maaş indirimi teklifi olumlu karşılanmış ancak ailesiyle konuşacağı belirtilmiş. Gedson Fernandes için her transfer döneminde teklifler geldiği, fakat satışın düşünülmediği ifade edildi. Adalı, “Gedson kal dersek giderim demez. Benfica’nın %50 payını almadan satmam, 5 yıl daha sözleşme yaparız” dedi.

Alex Oxlade-Chamberlain’in menajeriyle görüştüklerini ve oyuncunun gönderilecekler listesinde olduğunu açıklayan Adalı, Semih Kılıçsoy’un yurtdışında kiralık oynamasının yararlı olabileceği görüşünü paylaştı. Demir Ege Tıknaz ile ilgili kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı, Mustafa Hekimoğlu için tekliflere kapıların kapalı olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ VE TRANSFER STRATEJİLERİ

Adalı, yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracaklarını ve “çok önemli bir golcü” alacaklarını müjdeledi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in cesaretine övgüler yağdıran Adalı, Sergen Yalçın’ın takımın sorunlarını önceden öngördüğünü ve görüşlerinin doğrulandığını ifade etti.