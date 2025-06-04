Beşiktaş’a Tarihi Proje Geliyor!

BEŞİKTAŞ’IN GELECEK PROJELERİ VE TRANSFER POLİTİKALARI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran 2025 tarihinde Tüpraş Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli projeleri ve transfer politikalarını açıkladı. 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlıların son dört sezondaki şampiyonluk yarışından erken kopmasını eleştiren Adalı, “Beşiktaş’a yakışmayan bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık” dedi.

TARİHİ PROJE: DİKİLİTAŞ’TAN GELİR HEDEFİ

Adalı, Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığını kazanacağı büyük bir projeyi duyurdu. Dikilitaş’taki 15 dönümlük atıl arazide, Emlak Üonut ile iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu projenin, 150-200 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor. Projeyle kulübün Bankalar Birliği’ne olan borçlarının 6 ay içinde kapatılacağı belirtildi. Adalı, “Beşiktaş’ın kasasından her ay 4 milyon euro faiz çıkıyor. Bu proje, borçları bitirip kulübü düzlüğe çıkaracak” diyerek, projenin önemini vurguladı. Ayrıca, Ankara’daki bir arsanın Spor Bakanlığı’na devriyle Dikilitaş’taki 5 dönümlük ek arazinin projeye dahil edilmesi planlanıyor.

ALTYAPI VE YATIRIMLAR

Adalı, İstanbul Havalimanı yakınlarında altyapı tesisleri için arazi tahsisi konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Akaretler’deki binanın uluslararası bir otel zincirine 20-25 yıllığına kiralanmasıyla yıllık 3.5-4 milyon euro gelir hedeflendiğini belirtti. Sermaye artırımıyla kulübün borsadaki hissesinin %51’den %70’e çıktığını söyleyen Adalı, “Beşiktaş’ın malını mülkünü satmıyoruz, aksine büyütüyoruz” dedi.

FİNANSAL BAŞARILAR VE BORÇLAR

Göreve geldikleri 5 ayda 70 milyon euro kaynak yaratıldığını ifade eden Adalı, Bankalar Birliği’ne 35 milyon euro ödendiğini ve kulübün mayıs ayı dışında personel veya oyunculara borcunun kalmadığını aktardı. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının kapatılacağı iddialarını yalanlayan Adalı, erkek basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

FUTBOLCULARIN GELECEĞİ: KİM KALIYOR, KİM GİDİYOR?

Adalı, takımda aidiyet eksikliğini sert bir dille eleştirerek, “Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilmeyenlerle yolları ayıracağız” dedi. Futbolcularla ilgili yaptığı açıklamalarda, Ciro Immobile için başka bir golcü alacaklarını belirtip, maaşında indirim ve maç başı ücret sistemine geçiş teklif ettiklerini ifade etti. Immobile’nin bu öneriye olumlu yaklaştığını ancak ailesiyle konuşacağını aktardı.

Gedson Fernandes için her transfer döneminde teklif geldiğini belirten Adalı, satış düşünülmediğini söyledi. “Gedson kal dersek giderim demez. Benfica’nın %50 payını almadan satmam, 5 yıl daha sözleşme yaparız” dedi. Alex Oxlade-Chamberlain’in menajeriyle görüştüklerini ve oyuncunun gönderilecekler listesinde olduğunu doğruladı. Semih Kılıçsoy’un yurtdışında kiralık oynamasının faydalı olabileceği düşünüldüğüyle birlikte, satış düşünülmediğini ekledi.

TRANSFER PLANI VE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Adalı, yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacaklarını ve “çok önemli bir golcü” alacaklarını açıkladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in cesaretine övgü yağdıran Adalı, Sergen Yalçın’ın ise takımın sorunlarını önceden öngördüğünü ve görüşlerinin doğrulandığını ifade etti.