Beşiktaş’a Yönelik Hedefler Belirlendi

BEŞİKTAŞ’TA GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Bugün Ataköy Atletizm Salonu’nda olağan seçimli genel kurul toplantısı yapıldı. Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, başkanlık için yarıştı. Mevcut başkan Serdal Adalı, 4 bin 648 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Adalı, kararın ardından kürsüye gelerek bazı açıklamalarda bulundu. Sözlerine, genel kurul üyelerine ve taraftarlara teşekkür ederek başlayan Adalı, “Büyük Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine canı gönülden teşekkür ederim.” dedi.

HEDEFLER ONAYLANDI

Serdal Adalı, göreve geldikleri andan itibaren Beşiktaş’ın büyüklüğüne uygun hedefler belirlediklerini belirtti. Adalı, “Sadece 4 buçuk ay önce Beşiktaş’a sahip çıkarak rekor bir katılımla ve tarihin en yüksek oy sayısıyla bizleri bu göreve layık görmüştünüz. Bugün de bizlere duyduğunuz güveni bir kez daha gösterdiniz.” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın geleceği adına istikrar mesajı veren Adalı, camianın teveccühünü bir onur olarak kabul ettiklerini aktardı.

BEŞİKTAŞ’I YENİ GÜNLERE TAŞIYACAKLAR

Adalı, Beşiktaş’ı daha iyi günlere taşıma sözü vererek, “Bugün itibarıyla Beşiktaş’ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz proje ve icraatları birer birer yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” dedi. Beşiktaş’ın ilerleyen dönemlerde daha büyük başarılar elde edeceğini vurgulayarak, hayallerin hayata geçirileceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ARADA OLUNACAK

Adalı, Beşiktaş’ta herkesin ortak hedefler etrafında birleşmesini beklediğini dile getirdi. “Umuyorum ki ortak hayallerimizi hep beraber hayata geçirecek, yeniden zirvede olan Beşiktaş’ı el birliğiyle inşa edeceğiz.” şeklinde konuşan Adalı, herkesin Beşiktaş’ın başarısına odaklanması gerektiğini ifade etti.

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLENİYOR

Adalı, Beşiktaş’ı zirveye taşıyacaklarını ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceklerini belirtti. “Bugün burada bütün Beşiktaşlılara söyleyeceğim tek bir söz var, siyah-beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın.” diyerek sözlerini sonlandırdı. Beşiktaş taraftarlarının, son yıllarda yaşayamadıkları sevinçlerin ivedilikle gelmesi gerektiğini belirtti.