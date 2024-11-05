“Beşiktaş’a Zorlu Günler Yaşatacağız”

MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIK YAPILIYOR

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Malmö’de, Teknik Direktör Henrik Rydström önemli açıklamalarda bulundu. Rydström, takımının savunma performansına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Tüpraş Stadı’ndaki basın toplantısında, Beşiktaş’ın gücünü özellikle öne çıkararak, “Önemli oyuncuları var. Maçın favorisidir Beşiktaş. Çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Takımı çok iyi yönetiyorlar. Kadroyu çok iyi kullanıyorlar” dedi.

Beşiktaş hakkında yaptıkları değerlendirmenin ardından, kendi oyuncularının yeteneklerine de değinen Rydström, “Ancak biz de tecrübeli isimlere sahibiz. Beşiktaş’ı zora sokabilecek futbolcularımız var” şeklinde konuştu. İyi bir savunma oyunu sergilemek için hazırlık yaptıklarını belirten teknik direktör, “Toplu oyunu ikinci bölgede iyi uygulamalıyız. Yakaladığımız ivmeyle Beşiktaş’a zorlu zamanlar yaşatacağız” ifadesini kullandı.