Beşiktaş, Abraham Ve Kökçü İlk Maçta

TRANSFERLERİN İLK PERFORMANSI

Beşiktaş, yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ile Trendyol Süper Lig’deki ilk mücadelesine çıktı. Siyah-beyazlılar, 2. haftada Eyüpspor’u sahasında 2-1’lik skorla mağlup etti. Sezon başında takıma katılan bu iki oyuncu, takımın başarısına katkıda bulunmak için sahaya adım attı.

MAÇIN DETAYLARI

Tammy Abraham, karşılaşmaya 11’de başlayarak 90 dakika boyunca sahada kaldı. Orkun Kökçü ise 85. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile yer değiştirerek oyundan çıktı. İkili, takımlarının ilk müsabakasında gösterdikleri performansla dikkat çekti.

Ümraniye’de Kadın Cinayeti Gerçekleşti

Ümraniye'de bir Özbekistan vatandaşı, sokakta satırla boğazından yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın faili için güvenlik güçleri geniş bir operasyon düzenledi.
İzmir Ödemiş’te Kaza 1 Yaralı

Ödemiş’te bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza, Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi.

