Beşiktaş, Adana Demirspor Hazırlık Antrenmanında

BEŞİKTAŞ MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına antrenman ile sürdürüyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde gerçekleştirilen bu antrenman, hem kondisyon hem de taktik çalışmasını içeriyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

İdman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla başlıyor. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maç ile sona eriyor. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile yapacağı maçın son hazırlıklarını yarın saat 11.45’te düzenlenecek antrenmanla tamamlayacak.