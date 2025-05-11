Beşiktaş Adana Demirspor Maçı Bugün

BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR MAÇI DETAYLARI

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında gerçekleşecek futbol karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu önemli maç, 2024-2025 sezonunun başlangıcını kutlayan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’in oynanacağı ilk karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Detaylar için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

MAÇ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Adana Demirspor maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenlerin beIN Sports kullanıcısı olması gerekiyor. Bugün gerçekleşecek bu karşılaşma, futbol tutkunları için özel bir an yaşatacak.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Maç öncesi açıklanan muhtemel 11’ler ise şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Ozan, Yusuf.