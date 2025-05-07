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Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

ANTRENMAN BAŞLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmaları içerdi.

ÇALIŞMA DETAYLARI

Antrenman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla başlarken, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile yapacağı mücadele için hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlara ve basına açık şekilde sürdürecek.

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