Beşiktaş, Adana Demirspor’u 10-0 yendi

BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR’UN TARİHİ KARŞILAŞMASI

Beşiktaş ile Adana Demirspor, yarın Süper Lig’de 42. kez karşı karşıya geliyor. İki takım, ilk defa 1960-1961 sezonunda karşılaştı ve o mücadelede Beşiktaş, 3-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Süper Lig’de oynanan 41 karşılaşmadan siyah-beyazlı ekip 18’ini kazanmayı başardı. Adana Demirspor ise 10 maçta galip geldi ve 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, bu maçlarda 63 gol atarken, Adana Demirspor 39 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ’IN EN FARKLI GALİBİYETİ

Beşiktaş’ın Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyeti, Adana Demirspor’a karşı elde edildi. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında, teknik direktör Gordon Milne yönetimindeki siyah-beyazlı takım, önemli bir başarıya imza attı. Bu karşılaşmada Beşiktaş, Adana Demirspor’u 10-0 mağlup etti. Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan bu maçın gollerini Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) kaydetti.

SON MAÇLARDAKİ SONUÇLAR

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig’deki son 3 mücadelesinde galip gelemedi. Bu süreçte, siyah-beyazlı ekip 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Geçen sezon, deplasmandaki ilk maçta 4-2 kaybeden Beşiktaş, ligin ikinci yarısında İstanbul’daki karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Bu sezon ise, ligin ilk yarısında Adana’da yapılan maçta Adana Demirspor, 2-1’lik skorla galip geldi.