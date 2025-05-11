Beşiktaş Adana Demirspor’u 4-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor’u evinde 4-1 yeniyor. Trendyol Süper Lig’in bu heyecan verici karşılaşması Beşiktaş Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başladı. Hakem Çağdaş Altay maçı yönetiyor.

İLK YARIDA BEŞİKTAŞ’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş, 29. dakikada Rafa Silva ve 44. dakikada Milot Rashica’nın attığı gollerle Adana Demirspor karşısında 2-0 öne geçiyor. Ancak, Adana Demirspor’un Arda Okan Kurtulan tarafından 45 artı 8. dakikada kaydedilen golle fark 1’e iniyor ve durum 2-1 oluyor.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş, 62. dakikada Ciro İmmobile’nin ve 83. dakikada Joao Mario’nun golleriyle skoru 4-1’e getiriyor. Maçta başka gol olmuyor ve Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1 mağlup ediyor.