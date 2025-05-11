Beşiktaş, Adana Demirspor’u Yendi

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Maçı 4-1 kazanarak puanını 58’e yükselten siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir aşama kaydetti. Beşiktaş, Rafa Silva ve Milot Rashica’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Adana Demirspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Arda Okan Kurtulan ile farkı 1’e indirse de Beşiktaş soyunma odasına 2-1 önde gitti. Devre arasında rakibine karşı avantajını koruyan siyah-beyazlı ekip, 62. dakikada Ciro Immobile’nin golüyle skoru 3-1 yaptı. Oyuna 73. dakikada dahil olan Joao Mario, 83. dakikada son noktayı koydu.

GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4 golle geçerek, ligdeki son 3 maçından galip ayrıldı ve toplamda 9 puan topladı. Göztepe ile berabere kaldıktan sonra Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yendi ve Adana Demirspor’u da 4-1’le geçerek galibiyet serisini sürdürdü.

Sakatlıklar Takımı Zorluyor

Beşiktaş’ta yeni sakatlıklar yaşandı. Alex Oxlade-Chamberlain ve Felix Uduokhai, sakat oyuncular listesine katıldı. Chamberlain, 9. dakikada bir pozisyonda sakatlandı ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyundan alındı. Uduokhai, 16. dakikada bir köşe vuruşu sonrasında rakibiyle çarpışarak yere düştü ve 20. dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı. Yapılan değişikliklerle savunma hattında değişiklikler gerçekleşti.

RAFA SILVA’DAN 17. GOL

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Adana Demirspor ağlarına 17. golünü gönderdi. 29. dakikada Ciro Immobile’nin pasını iyi değerlendiren Silva, takımını 1-0 öne geçirdi ve ligdeki gol sayısını 11’e yükseltti. UEFA Avrupa Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer gol atan Silva, sezon boyunca etkili bir performans sergiliyor.

Rashica Gollerine Devam Ediyor

Milot Rashica, Adana Demirspor karşısında 9 haftalık bir aradan sonra gol atarak Beşiktaş’ı 2-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Rashica’nın ligdeki gol sayısı 3’e ulaştı. Beşiktaş formasıyla bu sezon toplamda 5 gol kaydeden Rashica, UEFA Avrupa Ligi’nde de başarılı maçlar geçirmişti.

DOLMABAHÇE’DE GOL YERMİŞ

Beşiktaş, sahasında oynadığı son 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi. Siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile oynadığı müsabakadan sonra iç sahada peş peşe 5 maçta da kalesinde gol gördü. Oynanan bu maçı kaydetti ve Adana Demirspor karşısında da kalesinde gol gördü.

NECİP UYSAL DÖNÜYOR

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından Necip Uysal, Adana Demirspor karşısında geri döndü. 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil olan Uysal, 273 gün aradan sonra Beşiktaş forması ile sahada yer aldı ve stadyumda büyük bir karşılamayla anons edildi.

SONRADAN GİRENLER OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Chamberlain ve Uduokhai’nin yerine oyuna giren Mustafa Hekimoğlu ve Emrecan Terzi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından son dakikalarda oyundan alındı. Norveçli teknik adam, uzun süredir forma giyemeyen oyunculara fırsat verdi.