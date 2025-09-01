Beşiktaş, Alanyaspor’a mağlup oldu

2025-2026 SEZONUNDA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda heyecan dolu anlar yaşanıyor. Ligin 4. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Joao Pereira liderliğinde, kendi sahasında Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ı konuk etti. Maç, hakem Kadir Sağlam’ın düdüğüyle Alanya Oba Stadyumu’nda başladı. Beşiktaş, deplasmanda mücadele ettiği rakibine 2-0 gibi bir skorla mağlup oldu.

ALANYASPOR GALİP GELDİ

Alanyaspor’a galibiyeti getiren goller, 45+5. dakikada İbrahim Kaya’nın penaltı atışı ve 76. dakikada Güven Yalçın’ın attığı gollerle geldi. Beşiktaş’ın eski oyuncusu olan Güven Yalçın, gol sonrası sevinç yaşamayı tercih etmedi.

SERGEN YALÇIN İLK MAÇINI KAYBETTİ

Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdi. Yalçın yönetiminde takımın çıktığı ilk mücadelede, Beşiktaş mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

BEŞİKTAŞ PUAN DEĞERLERİ

Bu sonuçla birlikte, 2 maça çıkan Beşiktaş toplamda 3 puanda kalmış oldu. Alanyaspor ise, 3 maçta 4 puana ulaşmayı başardı.

SIRADAKİ MÜCADELELER

Beşiktaş, milli aranın ardından Başakşehir ile sahasında karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Alanyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.