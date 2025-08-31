Beşiktaş, Alanyaspor’a Mağlup Oldu!

BEŞİKTAŞ’IN ALANYASPOR MAĞLUBİYETİ

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor’a 2-0’lık bir skorla yenildi. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının sergilediği performansa dair önemli açıklamalar yaptı.

“BU OYUN BİZİM OYUNUMUZ DEĞİL”

Karşılaşmanın ardından konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullandı: “Alanyaspor’u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz!”

“KENAR OYUNCUMUZ YOK”

Transfer konusunu gündeme getiren deneyimli teknik adam, “Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha… 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!” ifadelerinde bulundu. Yalçın, takımın mevcut durumunu eleştirirken yapılması gerekenleri vurgulayarak daha iyi bir performans sergileyebilmek için çaba göstereceklerini belirtti.