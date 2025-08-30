Beşiktaş, Alanyaspor’a Yarın Gidiyor

BEŞİKTAŞ ALANYA’YA GİTTİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan Corendon Alanyaspor maçına hazırlanan Beşiktaş, Antalya’nın Alanya ilçesine ulaşım sağladı. Siyah-beyazlı takım, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel bir uçakla Gazipaşa Havalimanı’na gitti. Kadroda, sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica’nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic yer almadı. Bununla birlikte, yeni transferler El Bilal Toure ile Tiago Djalo da kamp kadrosuna dahil edildi.

KADRODA YER ALAN İSİMLER

Beşiktaş Kulübü’nün yöneticileri de kafileyi oluşturdu. Kafilede İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora ile Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı da mevcut. Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak. Müsabaka Alanya Oba Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak. Siyah-beyazlı takım, bu önemli karşılaşmada taraftarlarından destek bekliyor.