Beşiktaş, Alanyaspor ile 19. kez oynayacak

BEŞİKTAŞ’IN CORENDON ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIĞI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda mücadele edeceği Corendon Alanyaspor ile 19. kez kozlarını paylaşacak. Bu maç, yarın saat 21.30’da Alanya Oba Stadı’nda gerçekleşecek. Son 4 karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, bu sefer yenererek ligde 2’de 2 yapmayı hedefliyor. İki takım arasında bugüne dek yapılan 18 maçta siyah-beyazlılar 10 galibiyet, turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet aldı; 5 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş bu randevularda 35 gol atarken, Alanyaspor 19 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Antalya’da oynanan son mücadele 1-1’lik eşitlik ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA ELENDİ

Beşiktaş, sezonu UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuyla başlattı. Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına elendikten sonra, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaştı; bu karşılaşmada da başarılı olamayarak Avrupa kupalarına veda etti.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Beşiktaş’ta, Lausanne karşısındaki 1-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verildi. Solskjaer, Beşiktaş’taki 223 günlük görev süresinde 29 maça çıkmış ve bunlardan 15’ini kazanmış, 5’inde berabere kalmış, 9’undan ise yenilgiyle ayrılmıştı. Corendon Alanyaspor maçı öncesi teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Yalçın, Beşiktaş’la 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşamış bir isim.

SAKATLIK SORUNLARI

Alanyaspor maçı öncesinde Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan oyuncular Mustafa Hekimoğlu ile Milot Rashica forma giyemeyecek. Mustafa, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick’s maçında sakatlanmıştı. Rashica ise kas sakatlığından dolayı sahada olamayacak.

MAÇIN HAKEMİ VE YARDIMCILARI

Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Maçın 4. hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.