Beşiktaş, Alanyaspor ile karşılaşacak

MAÇIN DETAYLARI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasman karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka, Alanya Oba Stadı’nda gerçekleşecek ve saat 21.30’da başlayacak. Maçı yönetecek olan hakem Kadir Sağlam, karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev alacak.

TAKIM KADROLARI

Alanyaspor’un maç kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf ve Hadergjonaj. Beşiktaş’ın kadrosu ise Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi ve Abraham’dan oluşuyor.