Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklara 2 günlük iznin ardından yeniden başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, top kapma ve pas çalışması ile başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Minyatür kalelerde yapılan müsabakalarla devam eden idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdiği belirtildi. Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.