Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic’i Hull City’ye Kiraladı

BEŞİKTAŞ’TAN KİRALAMA AÇIKLAMASI
Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic’in sezon sonuna kadar Hull City’ye kiralanma işlemini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.” denildi.
BAŞARI DİLEĞİ
Açıklamanın devamında, “Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadesiyle oyuncuya yeni kulübünde başarılar dilendi. Bu kiralama işlemi, Beşiktaş’ın kadro derinliğini artırma çabası olarak değerlendiriliyor.