Haberler

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic’i Hull City’ye Kiraladı

BEŞİKTAŞ’TAN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic’in sezon sonuna kadar Hull City’ye kiralanma işlemini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.” denildi.

BAŞARI DİLEĞİ

Açıklamanın devamında, “Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadesiyle oyuncuya yeni kulübünde başarılar dilendi. Bu kiralama işlemi, Beşiktaş’ın kadro derinliğini artırma çabası olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Gurbetçi Yoğunluğu Sürmektedir

Edirne Valisi Yunus Sezer, 22 Haziran'dan itibaren 4 milyon 96 bin 911 yolcunun sınır kapılarından giriş ve çıkış yaptığını duyurdu. Yaz tatili sonrası dönüşler başladı.
Haberler

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye Geçti

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı ve ardından Medicana Ataşehir Hastanesi'nde detaylı bir sağlık kontrolünden geçti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.