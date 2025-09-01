Haberler

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic’i Hull City’ye Kiraladı

KİRALAMA ANLAŞMASI DUYURULDU

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic’in İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’ye kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesi yer aldı.

YENİ BAŞARILAR TEMENNİ EDİLDİ

Açıklamanın devamında, “Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi. Beşiktaş, futbolcusunun yeni takımında başarılı olması için dileklerini iletti.

Laçin’de Yangın Söndürüldü, Zarar Var

Çorum'un Laçin ilçesindeki yol kenarında çıkan yangının, ikizce köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eski Ziraat Odası Başkanı Vuruldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgayı çözmek isteyen eski ziraat odası başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

