Beşiktaş, Anguissa ile görüştü

Beşiktaş’ta orta saha transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların bu mevki için en güçlü adayı Zambo Anguissa olurken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de bu transfer sürecine dahil oldu. A Spor’un bildirdiğine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Frank Zambo Anguissa ile telefon aracılığıyla transfer görüşmesi yaptı. Norveçli antrenörün Kamerunlu futbolcuya Beşiktaş’a katılması için davet yaptığı, 29 yaşındaki oyuncunun ise Beşiktaş’a transfer olmaya istekli olduğu ifade edildi.

ANGUİSSA İÇİN YENİ TEKLİF

Beşiktaş, Anguissa için yeni bir teklif sunma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, 10 milyon euro olan ve reddedilen ilk tekliflerini, 14+4 milyon euro olarak güncelledi. Geride kalan sezonda Napoli formasıyla 37 maça çıkan bu yıldız orta saha, bu maçlarda 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.