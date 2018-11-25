Beşiktaş, Ankaragücü’ne patladı: 1-4

Kayseri'de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini net bir skorla mağlup etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerek deplasmanda 5 maçtır süregelen galibiyet hasretine son verdi. Siyah beyazlılar, böylece Galatasaray derbisi öncesi de moral kazanmış oldu.

Osmanlı Stadı’ndaki zeminin bozukluğu nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan maçın 17. dakikasında Quaresma, altıpas bölgesine gönderdiği ortasında savunma oyuncularının arasından sıyrılarak yükselen Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR’a gitti. Hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Siyah beyazlılar, bundan 5 dakika sonra aradığı golü buldu. Mustafa Pektemek ile paslaşan ve son olarak ceza yayı içi solunda topla buluşan Ljajic’in sert şutunda top ağlarla buluştu. Sırp yıldız böylece Süper Lig’deki ilk golüne imza atmış oldu. Golden sonra Beşiktaş kontrolü tamamen ele aldı ve 27. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Quaresma’nın topuk pasında sağdan ceza sahasına giren Dorukhan Toköz’ün altıpas içine yerden gönderdiği topa Güven Yalçın istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak arka direğe gitti. Burada topla buluşan Mustafa Pektemek, topu filelere gönderdi.

43. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. MKE Ankaragücü kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken topu rakibinden kapan Dorukhan Tokgöz bekletmeden meşin yuvarlağı Ljajic’e aktardı. Bu oyuncu, savunmanın arkasına koşu yapan Güven Yalçın’a şık bir ara pası gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Güven Yalçın, kalecinin üzerinden bu sezonki ikinci golüne imza atarak takımını iyice rahatlattı.

59. dakikada Ankaragücü, Bifouma ile bir gol buldu ama VAR, golden önce Güven’e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Ankaragücü, 86. dakikada El Kabir ile tek golünü bulurken, bir dakika sonra Oğuzhan şık bir golle skoru 4-1’e getirdi.

Kalan bölümde kontrolü bırakmayan Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı ve 5 hafta sonra deplasmanda kazandı. Siyah beyazlılar son olarak Erzurum deplasmnaında kazanmıştı. 21 puana yükselen siyah beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde moral kazanmış oldu. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.