Beşiktaş anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Jovane Cabral için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş’ın peşinde olduğu Jovane Cabral için kulübü Sporting Lizbon’la anlaşmaya vardığı iddia edildi.

transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta ibre yeniden Jovane Cabral’a döndü. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon ile futbolcunun transferinde prensip anlaşmasına vardı.

CABRAL’IN MAAŞI BELLİ OLDU

Milliyet Gazetesi’nde yer alan iddiaya göre; Beşiktaş, Lizbon’un ardından Yeşil Burun Adaları uyruklu oyuncuyla da transfer için el sıkıştı. Jovane Cabral, Beşiktaş’tan 1.1 milyon Euro kazanacak. 24 yaşındaki Cabral, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabiliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Öte yandan siyah-beyazlıların kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi. Cabral geçen yıl yarım sezonluğuna İtalya’nın iddialı takımlarından Lazio’ya kiralanmıştı. Serie A’da geride bıraktığımız sezon 21 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol atarken 1 de asist yaptı.