Beşiktaş, Antrenmana Başladı. Kondisyon Ve Taktik Çalışması

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklara bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla adım attı. Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışması niteliğindeydi.

IŞINMA VE TOP KAPMA ÇALIŞMALARI

Idmana ısınma koşularıyla başlayan oyuncular, ardından 5’e 2 top kapma çalışmasına geçti. Antrenmanın devamında taktik çalışma yapıldı ve dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirildi. Basına kapalı olan bu antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Çanakkale Zafer Kupası Başarıyla Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı desteğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Zafer Kupası etabı, İstanbul'dan kalkan 230 sporcu ile tarihi bir yarışa dönüştü.
Ankara’da Bin Çocuk Sünnet Oldu

Ankara'da düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde, bin çocuk eğlenceler eşliğinde sünnet ettirildi. Etkinlikte çocuklara hediyeler verilip çeşitli gösterimler sergilendi.

