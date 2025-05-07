Beşiktaş, Antrenmana Taraftarları Bekliyor

MORALLER YÜKSEK

Süper Lig’de son maçında Fenerbahçe’yi mağlup eden Beşiktaş’ta moral durumu oldukça iyi. Beşiktaş Kulübü, futbol takımının perşembe günü saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştireceği antrenmanın taraftara açık olacağını duyurdu.

AÇIK ANTRAMAN DETAYLARI

Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımız, yarın saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00’dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi’nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler” denildi.