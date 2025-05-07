Haberler

Beşiktaş, Antrenmana Taraftarları Bekliyor

MORALLER YÜKSEK

Süper Lig’de son maçında Fenerbahçe’yi mağlup eden Beşiktaş’ta moral durumu oldukça iyi. Beşiktaş Kulübü, futbol takımının perşembe günü saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştireceği antrenmanın taraftara açık olacağını duyurdu.

AÇIK ANTRAMAN DETAYLARI

Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımız, yarın saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00’dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi’nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kura Nehri’nde Kano Heyecanı Yaşanıyor

Ardahan'da Kura Nehri'nde kano sporu hızla popülerleşiyor. Güzel havalarla birlikte, doğanın tadını çıkaran paddler adrenalin dolu anlar yaşıyor. Kulüp başkanı Fırıncı, nehrin uygunluğuna dikkat çekti.
Haberler

Arnavutköy Fabrikasında Yangın Çıktı

Arnavutköy'deki bir fabrikanın bahçesindeki plastik ürünler, henüz belirlenemeyen bir nedenden itibaren tutuşarak yanmaya başladı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.