Beşiktaş Antrenmanı Taraftara Açık Yapıldı

BEŞİKTAŞ’TAN TARAFTARA AÇIK ANRETMAN

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taraftara açık düzenlediği antrenmanla sürdürüyor. Tüpraş Stadyumu’nda, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmaları ile devam eden idman, yarım sahada yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

PASTANIN YER ALMADIĞI FUTBOLCULAR

Beşiktaş’ta Gabriel Paulista dinlendirilirken, hafif ağrısı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu da antrenmanda yer almadı. Ayrıca, sakatlıkları süren Salih Uçan, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi, çalışmaya katılmadı.

PANCU VE SERDAL ADALI’DAN TARAFTARA SELAM

Siyah-beyazlı eski futbolcu Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak amacıyla stajını Beşiktaş futbol A takımında yapıyor. Antrenman öncesinde taraftarları selamlayan Pancu, çalışmanın sonunda Başkan Serdal Adalı ile birlikte taraftarın yanına giderek, üçlü çektirdi. Futbolcular da statta antrenmanı izleyen taraftarların formalarını imzalayıp, fotoğraf çektirdi.