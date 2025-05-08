Beşiktaş, Antrenmanla Maç Hazırlıkları Yaptı

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında iç sahada Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını taraftarların katıldığı antrenmanla devam ettirdi. Tüpraş Stadyumu’nda, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla sürdürülen idman, yarım sahada yapılan taktiksel çift kale maçla noktalandı.

Sakatlıklar ve Dinlendirmeler

Takımda dinlendirilen Gabriel Paulista ve hafif ağrıları olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, antrenmana katılmadı. Ayrıca, Salih Uçan, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi gibi sakatlıkları bulunan oyuncular da çalışmada yer almadı.

Taraftarla Etkileşim

Eski futbolcu Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak amacıyla Beşiktaş futbol A takımında stajına başlamadan önce taraftarı selamladı. İdmanı takip eden Başkan Serdal Adalı, antrenmanın ardından taraftarların yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, futbolcular da statta antrenmanı izleyen taraftarların formalarını imzalayarak birlikte fotoğraf çekildi.

– İSTANBUL