Beşiktaş, Armand Lauriente’yi alıyor

BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş, transfer faaliyetlerine hızla devam ediyor ve önemli bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İtalyan medya kaynaklarına göre, siyah-beyazlılar Sassuolo’da forma giyen Armand Lauriente’nin transferinde anlaşmanın eşiğine gelmiş durumda. Beşiktaş’ın, Lauriente ile anlaşmasının ardından kulübü Sassuolo ile de el sıkıştığı ifade ediliyor.

TRANSFER RAKAMLARI VE ÖDEME PLANI

Sassuolo ile yapılan görüşmeler sonucunda, iki kulüp arasında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı bildiriliyor. Beşiktaş’ın, bu ücreti İtalyan kulübüne üç yıl boyunca taksitler halinde ödeyeceği belirtiliyor.

LAURIENTE’İN PİYASA DEĞERİ

Transferi yapılacak olan 26 yaşındaki Fransız futbolcu Lauriente, sol kanatta oynamasıyla dikkat çekiyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.