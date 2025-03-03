Beşiktaş Armasında Küçük Değişiklikler Yaptı

BEŞİKTAŞ’IN YENİ ARMASI DUYURULDU

Beşiktaş, 122. yılını kutlarken kulüp armasının yenilendiğini bildirdi. Siyah-beyazlı ekip, mevcut armada bazı küçük değişiklikler yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Şanlı armamız, Kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir.”

YENİ ARMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

122. kuruluş yıl dönümünde taraftarların beğenisine sunulan yenilenen armada yapılan düzenlemeler şöyle açıklandı: Yenilenen armamız, geçmişte kullandığımız forma ile aynı çizim üzerine yapıldı. 122 yıldır gururla taşınan Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulmasıyla armayla daha uyumlu bir görünüm kazanmış oldu. Ayrıca, Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki tonuyla aynı hâle getirildi. Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontürle eşit kalınlığa ulaştırılan siyah kontür, daha belirgin bir görünüm elde etti.

TİPOGRAFİK DÜZENLEMELER

Yeni armada “B”, “J” ve “K” harfleri aynı boyut ve “1”, “9”, “0” ve “3” rakamları da aynı kalınlıkta olacak şekilde düzenlenerek tipografik bütünlük sağlandı. Bu düzenlemelerle birlikte Beşiktaş, tarihine yakışır şekilde modern bir kimlik oluşturmaya devam ediyor.