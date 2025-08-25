Haberler

Beşiktaş, Arroyo’yu Tutmak İstiyor

BEŞİKTAŞ’IN GENÇ YETENEĞİ KENNY ARROYO İÇİN CİDDİ TEKLİF

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Independiente del Valle’den yüzde 50 bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Kenny Arroyo ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. DHA’nın aktardığına göre, genç futbolcuya en ciddi teklif Brezilya’dan geldi.

CRUZEIRO’NUN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş’ın elinde bulunan Arroyo’nun yüzde 50 bonservisi için tam 7.5 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklif başkan Serdal Adalı tarafından doğrudan reddedildi. Beşiktaş, Kenny Arroyo’yu kadrosunda tutmaya kararlı.

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.
Çukurca’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çukurca'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 985 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 adet elektronik sigara yakalandı.

