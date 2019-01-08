Beşiktaş atağa kalktı

Trabzonspor’dan Burak Yılmaz ve Isimat Mirin’i transfer eden Beşiktaş’ta Alen Halilovic için operasyon başlatıldı.

Siyah Beyazlılar Milan’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic’i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Fikret Orman’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı. Orman, Instagram stroy’sine kızıyla birlikte resmini koydu.

Bomba iddia ise transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio’dan geldi. Di Marzio, haberinde Fikret Orman’ın Milan’lı yöneticilerle Alen Halilovic için pazarlık halinde olduğunu yazdı.

Sezon başında Hamburg’dan bedelsiz olarak Milan’a transfer olan 22 yaşındaki Hırvat oyuncu İtalya’da ligde hiç forma şansı bulamadı.

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