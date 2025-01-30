Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde Twente Deplasmanında

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin son grup karşılaşmasında Twente’ye deplasmanda misafir oluyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kara Kartal, play off biletini almak için mücadele edecek. Takım, yıldız oyuncularının katkısıyla galip gelerek Avrupa macerasına devam etme hedefinde. Müsabaka, bu akşam Twente Stadı’nda gerçekleşecek ve saat 23.00’te başlayacak.

HAKEM ve YARDIMCILAR

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Hakemin yardımcıları ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik olacak. İki takımın da galibiyet için elinden geleni yapacağı bu önemli mücadele, heyecan dolu anlara sahne olabiliyor.

MUHTEMEL 11’LER

İki takımın sahaya süreceği muhtemel 11’ler ise maç öncesinde büyük bir merakla bekleniyor. Beşiktaş taraftarları, oyuncularının performansını ve stratejik düzenlemeleri dikkatle takip ediyor.