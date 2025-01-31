Beşiktaş, Avrupa’ya Twente Mağlubiyetiyle Veda Etti

MAÇA HIZLI BAŞLANGIÇ

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nin 8’inci haftasında Twente ile deplasmanda karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar, rakibine 1-0 yenilerek 28’inci sıraya geriledi ve böylece Avrupa’ya veda etti. Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından Hollanda ekibi Twente, maça baskılı ve yüksek tempolu bir giriş yaptı. 18 ve 20’nci dakikalarda Vlap ve Wolfswinkel ile ciddi ataklar geliştiren Twente, 23’üncü dakikada gole çok yaklaşmışken, Ltaief’in sol kanattan çektiği şut bir anda ortaya dönerek, Van Wolfswinkel’in boş kaleye vuruşunun auta gitmesiyle sonuçlandı.

27’nci dakikada ise Van Rooij’in sert şutunu, Beşiktaş kalecisi Mert Günok kornere çelerek tehlikeyi uzaklaştırdı. Beşiktaş, 30’uncu dakikada Masuaku ile ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Masuaku, çalımlarla ceza sahasına girdiğinde şutunu çekti, fakat bu şut kaleci Unnerstal tarafından güçlükle kornere gönderildi. İlk yarıda Beşiktaş’ı ayakta tutan isim Mert Günok olurken, devre skoru 0-0 olarak tamamlandı.