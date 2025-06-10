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Beşiktaş, Avusturya’da Dört Maç Yapacak

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giriş yapacak olan Beşiktaş, sezon öncesi hazırlık kampı programını duyurdu. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’da dört hazırlık maçı gerçekleştirecek. Bu fikstürde, ST Pölten, FC Admira Wacker, Wolfsberger AC ve FC Petrzalka takımlarıyla karşılaşacak.

KAMP TARİHLERİ VE PROGRAM

Futbol A Takımımız, 2025-26 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yaparak başlayacak. 3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan takım, ardından yurt dışı kampına geçecek. Avusturya’nın Bad Erlach bölgesinde 4-18 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak.

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Beşiktaş, Avusturya kampı süresince dört hazırlık maçı oynayacak. Takımın hazırlık maçları programı şöyleki:
– 10 Temmuz Perşembe saat 20.00: Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)
– 13 Temmuz Pazar saat 18.00: Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
– 16 Temmuz Çarşamba saat 19.30: Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
– 17 Temmuz Perşembe saat 19.30: Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

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