Beşiktaş AZ Yıldızını Transfer Edecek!

GALATSARAY’IN AVRUPA LİGİ’NDEKİ BÜYÜK KAYBI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile sahasında 2-2 berabere kalırken, toplam skorda 6-3’lük yenilgiyle Avrupa’ya veda etti. AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla karşılaştığı 10. maçta da mağlubiyet almadı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederken, hiç kaybetmedi.

BEŞİKTAŞ’IN FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Galatasaray’ın bu kaybının ardından Beşiktaş’tan dikkat çekici bir transfer hamlesi gündeme geldi. Beşiktaş’ın, AZ Alkmaar’ın 21 yaşındaki Gana asıllı Hollandalı oyuncusu Ernest Poku ile ilgilendiği iddiaları ortaya atıldı.