Beşiktaş, Bajo’nun Transferini Tamamlıyor

BEŞİKTAŞ, BAJO TRANSFERİNDE SON AŞAMAYA GELİYOR

Beşiktaş, bir süredir üzerinde durduğu Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo transferinde önemli bir aşama kaydediyor. Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı.

GAMBIYALI FUTBOLCU İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Slovakya medya organı Futbalove Zakulisie’nin haberine göre, Beşiktaş, Dunajska Streda’da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahmudu Bajo’nun transferinde kulübüyle anlaşmaya vardı. Beşiktaş’ın bu transfer için Slovak ekip ile 2.7 milyon euro bonservis bedeli ve ek bonuslar ödeyeceği bilgisi verildi. Transferin kısa süre içinde resmen kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.

BJO’NUN PERFORMANSI VE POTANSİYELİ

Bajo, bu sezon boyunca toplamda 32 maçta 2.555 dakika sahada kalmasına rağmen takımına skor katkısı sağlayamadı. Bununla birlikte, genç oyuncunun büyük bir potansiyel taşıdığı belirtildi.