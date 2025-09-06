Haberler

Beşiktaş, Başakşehir FK Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’in 5’inci haftasında karşılaşacağı Başakşehir FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılıyor.

KONSANTRASYON VE TAKTİKSEL ÇALIŞMALAR ÜZERİNDE DURULDU

Antrenmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlanırken, çalışma taktiksel analiz ve uygulamalarla tamamlandı. Beşiktaş, bu hazırlıklarla Başakşehir karşısında daha etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, yeni transfer Muçi de takım çalışmasına katıldı.
Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

