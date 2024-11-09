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Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlandı

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MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapıldı ve tamamen taktiksel bir çalışma olarak planlandı.

ANTRAMAN DETAYLARI

Antrenman, ısınma koşuları ile başladı, ardından pas çalışması ve 5’e 2 oyunuyla devam etti. Çalışmalar, taktiksel aktivitelerle sona erdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Beşiktaş, yarın Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda rakibi Başakşehir ile karşılaşacak.

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