Beşiktaş-Başakşehir Maçının Detayları Açıklandı

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINA ÇIKACAK

Süper Lig’de 12. hafta maçında Beşiktaş, Başakşehir’e konuk oluyor. Milli ara öncesi son kez sahaya çıkacak olan Beşiktaş, maçı galibiyetle noktalayarak moral kaynağı olmayı hedefliyor. Başakşehir-Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş ise sürüyor. Zirveyle puan farkının 8’e çıkması sonrasında Beşiktaş, bu maçta kazanıp araya iyi bir motivasyonla girmek istiyor.

MAÇIN TARİHİ VE KANALI

Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşması 10 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Maçta düdük çalacak hakem Turgut Doman, yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Bilal Gölen olacak. Maç, beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇIN SAATİ

Beşiktaş-Başakşehir maçı saat 19.00’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL İLK 11’İ

Beşiktaş’ın muhtemel ilk 11’i şu şekilde: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Joao Mario, Semih.