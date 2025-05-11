Beşiktaş, Başarıları Yeniden Kazanacak

SERDAL ADALI’DAN KONGREYE TEŞEKKÜR

Beşiktaş’ın başkanlığına yeniden seçilen Serdal Adalı, kongre üyelerine yönelik minnettarlığını dile getirerek, siyah-beyazlı kulübün hak ettiği başarıları geri kazandıracaklarını ifade etti. Adalı, sosyal medya hesaplarından şu şekilde konuştu: “Camiamız için çok önemli ve güzel bir günü geride bıraktık. Büyük Beşiktaş camiası, bizlere 4 ay içinde eşi benzeri görülmeyecek mutluluklar yaşattı. 29 Aralık tarihli seçimli genel kurulumuzda bizi rekor katılım ve oy sayısıyla onurlandıran kongre üyelerimiz, bugün de çok büyük bir oy oranıyla bizi tekrar büyük Beşiktaş’ımızın yönetim kurulu görevine layık gördü.”

BEŞİKTAŞ YOLUNA İSTİKRARLI ADIMLARLA DEVAM EDECEK

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın artık istikrarlı ve emin adımlarla yoluna devam edeceğini, geleceğini de sağlam bir temel üzerine inşa edeceğini vurguladı. Adalı, bu konuda şunları belirtti: “Beşiktaş’ımız için bugünün bir başka anlam ve önemi; kaosun, belirsizlik ortamının ve kongre belirsizliklerinin bitmiş olmasıdır. Tarihinin en zor dönemlerini geride bırakan Beşiktaş’ımız, camiamıza ve taraflarımıza layık başarıları yeniden yakalayacak, bildiğimiz kimliğine en kısa sürede dönecektir.”

FUTBOL TAKIMINA TEBRİK

Kongre üyelerine teşekkür eden Adalı, ayrıca Adana Demirspor karşısında elde edilen farklı galibiyete de değinerek, futbol takımını tebrik etti. Adalı, “Bugün genel kurulumuza katılarak bu onuru yeniden bize veren kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.