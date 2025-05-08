Beşiktaş Başkanı Açıklama Yaptı: Domuz Gribi

BEŞİKTAŞ’TA ŞAŞIRTICI GELİŞMELER

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arasında 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Elan Ricardo’nun sağlık durumu ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Siyah-beyazlılar, transfer döneminin çoğunluğunda sessiz kalırken, son günlerde iki genç yetenek ile anlaşma sağladı. 18 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat oyuncusu Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, Beşiktaş forması giymeye başladı.

DOMUZ GRİBİ AÇIKLAMASI VE RİCARDO’NUN DURUMU

Serdal Adalı, 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo hakkında yaptığı açıklamada, “Ricardo domuz gribi oldu ama temiz çıktı, şu an için sorun yok” dedi. Başkan, Ricardo’nun tesislerden hastalanarak ayrıldığını belirtti. Ayrıca, “Arroyo transferinde Santos’la kavga ettik ve hâlâ oyuncuya talip olanlar var. Elan Ricardo’yu gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim. Onun için Atletico Madrid ile de anlaşmazlık yaşadık. Başına gelmeyen şey kalmadı. Göreceksiniz, nasıl bir oyuncu olduğunu” ifadelerini kullandı.